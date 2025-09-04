Empresas podrían recibir reembolsos si aranceles de Trump son descartados, pero no los consumidores

El presidente Donald Trump gusta de alardear sobre cuánto dinero está recaudando el Tesoro de Estados Unidos gracias a los aranceles que ha impuesto a las importaciones de casi todos los países del mundo.

"Tenemos billones de dólares entrando a nuestro país", declaró Trump el miércoles. "Si no tuviéramos aranceles, seríamos una nación muy pobre y seríamos aprovechados por todas las demás naciones del mundo, amigos y enemigos".

Pero dos tribunales han dictaminado ahora que los aranceles son ilegales. Si la Corte Suprema está de acuerdo y los anula definitivamente, el gobierno federal podría tener que devolver muchos de los impuestos que ya ha recaudado de las empresas que importan productos extranjeros a Estados Unidos.

"Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares potencialmente en reembolsos que afectan a miles y miles de importadores", indicó el abogado comercial Luis Arandia, socio del bufete de abogados Barnes & Thornburg. "Deshacer todo eso será el mayor esfuerzo administrativo en la historia del gobierno de Estados Unidos".

Los estadounidenses comunes, que han tenido que pagar precios más altos en algunos productos debido a los aranceles, probablemente no compartirán el beneficio. Cualquier reembolso iría a las empresas que pagaron los gravámenes en primer lugar.

Los reembolsos también revertirían el flujo de ingresos por aranceles en el que el presidente ha contado para ayudar a pagar la enorme ley de recorte de impuestos que firmó el 4 de julio y amenazarían, según Trump, con "literalmente destruir a los Estados Unidos de América".

La cuestión son los ingresos recaudados de los aranceles que Trump impuso este año invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Un conjunto de aranceles de la IEEPA apuntó a casi todos los países del mundo después de que el gobernante declarara que los enormes y persistentes déficits comerciales de Estados Unidos constituían una emergencia nacional. Otro estaba dirigido a Canadá, China y México y tenía como objetivo contrarrestar el flujo ilegal de drogas e inmigrantes a través de las fronteras.

Pero un tribunal federal comercial en Nueva York dictaminó en mayo que el presidente se excedió en su autoridad al ignorar al Congreso e imponer los aranceles de la IEEPA. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal la semana pasada en gran medida confirmó la decisión del tribunal de comercio, aunque también ordenó al tribunal inferior reconsiderar si había alguna solución legal que no fuera anular completamente los aranceles.

Los jueces de apelación también pausaron su propio fallo hasta mediados de octubre para dar tiempo a la administración de apelar ante la Corte Suprema, algo que hizo el miércoles. El procurador general D. John Sauer pidió a los jueces que tomaran el caso y escucharan argumentos a principios de noviembre.

Si el alto tribunal anula los aranceles de la IEEPA, los importadores podrían tener derecho a reembolsos. La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza informa que había recaudado más de 72.000 millones de dólares en aranceles de la IEEPA hasta el 24 de agosto.

Para los importadores "es una cuestión de qué vas a tener que hacer para obtener el reembolso", explicó Ted Murphy, co-líder de la práctica de comercio internacional en el bufete de abogados Sidley Austin.

"Y las opciones son desde nada — el gobierno podría simplemente reembolsarlo automáticamente; no creo que esto sea probable, pero esa es una opción. Podría haber un proceso administrativo, por lo que tendrías que ir a Aduanas y Protección Fronteriza y solicitar un reembolso de tus aranceles de la IEEPA. O podrías tener que presentar tu propio caso judicial".

Hay un precedente de que los tribunales establezcan un sistema para devolver el dinero a las empresas en casos de comercio. En la década de 1990, los tribunales declararon inconstitucional una tarifa de mantenimiento portuario sobre las exportaciones y establecieron un sistema para que los exportadores solicitaran la devolución de su dinero.

"Las empresas obtuvieron reembolsos", indicó Murphy. Una diferencia: en ese caso, el gobierno no tuvo que pagar intereses sobre el impuesto que recaudó. No está claro si el gobierno tendría que pagar intereses sobre cualquier reembolso de aranceles de la IEEPA.

La administración Trump podría resistirse a devolver los aranceles que ha recaudado. Trump ya ha dicho que no quiere devolver el dinero, publicando en su sitio de redes sociales en agosto que hacerlo "sería 1929 de nuevo, ¡una GRAN DEPRESIÓN!".

"Anticiparía que si la administración pierde, darían la vuelta y comenzarían a argumentar por qué sería imposible dar reembolsos a todos", explicó Brent Skorup, investigador legal en el Instituto Cato. "Creo que habrá mucho litigio sobre la naturaleza de los reembolsos y quién tiene derecho a uno. Y supongo que la administración planteará todo tipo de objeciones".

Para asegurarse de que puedan reclamar con éxito los reembolsos "los importadores realmente necesitan tener sus registros en orden", destacó Clinton Yu, socio de Barnes & Thornburg.

A la incertidumbre se suma la forma caótica en que Trump ha implementado sus aranceles — anunciándolos y luego retrasándolos o alterándolos, a veces inventando nuevos. Ocasionalmente, la administración ha decidido que los importadores que ya han pagado uno de sus aranceles no tienen que pagar otro diferente.

Los aranceles son pagados por los importadores, quienes a menudo luego intentan trasladar el costo a sus clientes a través de precios más altos. Pero los consumidores no tendrían recurso para pedir reembolsos por los precios más altos que tuvieron que pagar.

"Es el importador de registro quien es legalmente responsable de pagar aranceles y derechos", apuntó Arandia. "Serían los únicos con base legítima para recuperar ese dinero".