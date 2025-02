Trump dice que estadounidenses podrían sentir "algo de dolor" por aranceles

PALM BEACH, Florida, EE.UU. — El presidente Donald Trump declaró que los estadounidenses podrían sentir "algo de dolor" debido a la guerra comercial emergente provocada por sus aranceles contra Canadá, México y China, y afirmó que Canadá "dejaría de existir" sin su superávit comercial con Estados Unidos.

"Los canadienses están perplejos", expresó la embajadora canadiense en Estados Unidos. "Nos considerábamos su vecino, su amigo más cercano, su aliado".

Las sanciones comerciales que Trump firmó el sábado en su complejo de Florida causaron una mezcla de pánico, ira e incertidumbre, y amenazaron con romper una asociación comercial de décadas en Norteamérica y tensar aún más las relaciones con China. Pero al cumplir una promesa de campaña, Trump podría haber roto simultáneamente su promesa a los votantes en las elecciones del año pasado de que su administración reducirá rápidamente la inflación.

"¿HABRÁ ALGO DE DOLOR? SÍ, TAL VEZ (¡Y TAL VEZ NO!)", escribió Trump en una publicación en redes sociales. "PERO HAREMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE DE NUEVO, Y TODO VALDRÁ LA PENA".

Su administración no ha dicho cuán alto podría ser ese precio ni qué mejoras serían necesarias para detener la inmigración ilegal y el contrabando de fentanilo para justificar la eliminación de los aranceles que Trump impuso, bajo la justificación legal de una emergencia económica. Los aranceles están programados para entrar en vigor el martes.

"Si suben los precios, es por la reacción de otra gente a las leyes estadounidenses", aseveró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el programa "Meet the Press" de NBC.

En su publicación en Truth Social, Trump apuntó especialmente a Canadá, que respondió con medidas de represalia. Trump está imponiendo un arancel del 25% a los bienes canadienses, con un impuesto del 10% sobre el petróleo, el gas natural y la electricidad. Canadá está imponiendo aranceles del 25% sobre más de 155.000 millones de dólares en productos estadounidenses, incluyendo alcohol y frutas.

Trump criticó el superávit comercial de Canadá con Estados Unidos: "No necesitamos nada de lo que tienen. Tenemos Energía ilimitada, deberíamos fabricar nuestros propios Autos, y tenemos más Madera de la que jamás podríamos usar".

A pesar de la afirmación de Trump de que Estados Unidos no necesita a Canadá, un cuarto del petróleo que consume el país por día es de su aliado del norte.

Trump sostuvo que sin ese superávit, "Canadá dejaría de existir como un país viable. Duro pero cierto. Por lo tanto, Canadá debería convertirse en nuestro preciado 51º estado. Impuestos mucho más bajos, y una protección militar mucho mejor para la gente de Canadá — ¡Y SIN ARANCELES!"

El embajador de Canadá en Washington ha dicho que Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 75.000 millones de dólares con Canadá el año pasado, pero señaló que un tercio de lo que Canadá vende a Estados Unidos son exportaciones de energía y que hay un déficit cuando los precios del petróleo son altos. Alrededor del 60% de las importaciones de crudo de Estados Unidos son de Canadá.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, está alentando a los canadienses a comprar más productos canadienses y dice que las medidas de Trump solo causarán dolor en toda América del Norte. Más del 75% de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos.

Los canadienses "simplemente no entienden de dónde viene esto y quizás nos sentimos un poquito lastimados", indicó el domingo Hillman en el programa "This Week" del canal ABC.

"Va a tener consecuencias reales para la gente, para los trabajadores de ambos lados de nuestra frontera", indicó Trudeau el sábado por la noche. "No queremos estar aquí. No pedimos esto, pero no retrocederemos en defender tanto a los canadienses como la increíblemente exitosa relación entre Canadá y Estados Unidos".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también anunció nuevos aranceles y sugirió que Estados Unidos debería hacer más dentro de sus propias fronteras para abordar la adicción a las drogas. Ella y Trudeau hablaron después del anuncio de Trump y acordaron "intensificar las fuertes relaciones bilaterales", según el despacho del primer ministro.

El gobierno chino dijo que tomaría medidas para defender sus intereses económicos y tiene la intención de presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio.

Para Trump, la pregunta abierta es si la inflación podría ser un punto de presión política que lo haría retroceder. Como candidato, Trump criticó repetidamente a los demócratas por la inflación bajo el presidente Joe Biden, que fue resultado de problemas en la cadena de suministro durante la pandemia del coronavirus, el gasto público para estimular la recuperación y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Trump afirmó que sus cuatro años anteriores como presidente tuvieron baja inflación, por lo que el público debería esperar lo mismo si regresara a la Casa Blanca. Pero también dijo específicamente que una inflación más alta haría tambalear a Estados Unidos como nación, una posición de la que ahora parece estar retrocediendo con los aranceles.

"La inflación es un desastre", señaló en un mitin de campaña en Filadelfia. "Es un destructor de países. Es un destructor total de países".

Larry Summers, quien fue secretario del Tesoro bajo la presidencia de Bill Clinton, aseveró que los aranceles son "una herida autoinfligida para la economía estadounidense".

"La inflación podría aumentar en los próximos nueves meses en hasta... 1%, justo cuando estábamos tratando de reducirla", dijo Summer en el programa "Inside Politics" de CNN.

Añadió que "ni en el patio escolar ni en el ámbito de las relaciones internacionales, el bullying no es una estrategia para ganar, y eso es lo que es esto". Al final el ganador, sugirió Summers, podría ser el líder chino Xi Jinping porque "hemos empujado a sus brazos a algunos de nuestros aliados más cercanos" y "estamos legitimando todo lo que él está haciendo violando las normas internacionales que nosotros hemos fijado".

Análisis externos dejan claro que los aranceles de Trump perjudicarían a los votantes a quienes pretendía ayudar, lo que significa que podría necesitar encontrar una resolución.

Un análisis del Budget Lab de la Universidad de Yale muestra que, si los aranceles continúan, un hogar estadounidense promedio perdería aproximadamente 1.245 dólares en ingresos este año, en lo que sería el equivalente general de un aumento de impuestos de más de 1,4 billones de dólares en los próximos 10 años.

Goldman Sachs, en una nota de análisis del domingo, enfatizó que los aranceles entrarán en vigor el martes, lo que significa que probablemente procederán "aunque no se puede descartar completamente un acuerdo de último minuto".

El banco de inversión concluyó que debido al posible daño económico y las posibles condiciones para la eliminación "creemos que es más probable que los aranceles sean temporales, pero la perspectiva es incierta".

El corresponsal Rob Gillies en Toronto contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.