Altos cargos hacen apariciones públicas

WASHINGTON, DC

La ofensiva policial del presidente, Donald Trump, en Washington se amplió el miércoles y altos cargos de su gobierno visitaron a las tropas de la Guardia Nacional para apoyar un despliegue que ha hecho que partes de la capital de Estados Unidos parezcan territorio ocupado. La ira y la frustración se extendieron por la ciudad mientras el vicepresidente alababa una operación que, según él, ha "restablecido en parte de ley y el orden".

La tensa situación, que comenzó hace más de una semana cuando Trump tomó el control del departamento de policía local, parecía preparada para una escalada de enfrentamientos entre los residentes que dicen sentirse bajo asedio y las fuerzas federales que llevan a cabo la visión del presidente de militarizar la aplicación de la ley en ciudades demócratas. Otros residentes apuntaron que dan la bienvenida a los esfuerzos federales como una forma de reducir la delincuencia y aumentar la seguridad.

Mientras Trump aumentaba la presión, el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartieron hamburguesas con soldados en la principal estación de tren de la ciudad, con los manifestantes congregándose cerca. La visita, una escena impactante en la que también estuvo presente el subdirector de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, ilustró la intensa dedicación del gobierno republicana a una iniciativa que ha polarizado una ciudad gobernada por los demócratas.

"Están haciendo un trabajo increíble", dijo Vance a las tropas reunidas en el Shake Shack de Union Station. Mientras los cánticos de protesta resonaban en el restaurante, rechazó las encuestas que muestran que los residentes no apoyan el despliegue de la Guardia Nacional como solución a la delincuencia.

Alguien abucheó a Vance en voz alta y repetidamente mientras se iba. El vicepresidente sonrió y dijo: "Este es el tipo que piensa que la gente no merece ley y orden en su propia comunidad".

Trump ya ha sugerido replicar su enfoque en D.C. en ciudades como Chicago y Baltimore. Antes envió a la Guardia Nacional y los Marines a Los Ángeles en respuesta a protestas migratorias.

Parte de la ciudad está en tensión

En los siete meses desde que Trump asumió el cargo por segunda vez, la ciudad de Washington, de tradición liberal, se ha doblegado bajo su presidencia más agresiva. Miles de empleados federales han sido despedidos, instituciones emblemáticas como el Smithsonian están siendo reformadas por motivos doctrinales y los líderes locales son cada vez más cautos para no molestar al comandante en jefe.

Ahora, partes de la ciudad están resentidas por el enfoque de Trump. El público coreó "Liberen D.C." en un partido de fútbol. Los residentes comparten avistamientos de agentes de inmigración para ayudar a los migrantes a evitar problemas. En el barrio de Columbia Heights, multitudes abuchearon a los agentes federales y les hicieron gestos obscenos con la mano mientras se alejaban. Algunas noches, la gente golpea ollas y sartenes en sus puertas en una cacofónica muestra de rebeldía.



