Tormenta sin nombre causa inundaciones y cierres de carreteras en la costa este de EEUU

Se prevé que una tormenta sin nombre provoque inundaciones en la costa este de Estados Unidos, desde Carolina del Sur hasta Nueva Jersey, así como fuertes vientos en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana largo.

Aunque la tormenta que afecta al este de Estados Unidos no es de origen tropical, otras dos tormentas tropicales se agitaban el viernes en el océano Atlántico, entre ellas, la tormenta tropical Jerry, que causó fuertes aguaceros en las Islas de Barlovento norteñas. Hubo rescates y una persona murió tras ser arrastrada por el agua en el territorio francés de Guadalupe, informaron las autoridades.

Dos tormentas tropicales también se encontraban en el océano Pacífico oriental. La tormenta tropical Priscilla se disipó en un remanente bajo, pero se esperaba que éste generara intensas lluvias desde la costa de México hasta el suroeste de Estados Unidos durante el fin de semana. Se emitieron alertas por inundación para varias partes de Arizona, California y Nevada.

En Estados Unidos, la tormenta sin nombre volvió a enviar agua de mar a Charleston, Carolina del Sur, donde se cerraron tres docenas de carreteras debido a que las aguas de la inundación alcanzaron una altura muy por encima de los tobillos antes de retroceder. La marea alta del viernes por la mañana alcanzó los 2,58 metros (8,46 pies), que fue la 13ra más elevada en más de un siglo de registros en el puerto de Charleston.

Las inundaciones por marea también provocaron el cierre de carreteras por unas horas a lo largo de las costas de Georgia y Florida.

Los vientos persistentes y fuertes de la tormenta sin nombre y las mareas vivas inusualmente altas, cuando la Luna está más cerca de lo habitual de la Tierra, hicieron que los meteorólogos previeran más problemas para el fin de semana a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte, donde una serie de tormentas que se han desplazado mar adentro han destruido 10 casas en el último mes y han aplanado dunas. Los pilotes de algunas casas en Buxton ya estaban dentro de las olas antes de lo peor de la tormenta.

Las autoridades advirtieron que probablemente se tendrá que cerrar nuevamente la carretera N.C. 12 en las islas Hatteras y Ocracoke debido al desbordamiento del océano.

Las peores condiciones se extenderán hacia el norte del país el fin de semana y se prolongarán hasta el feriado del Día de Colón el lunes, a medida que la tormenta se desplace desde Florida. Los meteorólogos advirtieron a las personas en las costas de Delaware y Nueva Jersey que se preparen para inundaciones costeras importantes.

Se emitió una alerta de vientos fuertes para varias partes de la ciudad de Nueva York y Long Island, donde los meteorólogos advirtieron que podrían registrarse ráfagas de hasta 95 km/h (60 mph) el domingo.

En el Atlántico, la tormenta tropical Jerry se alejaba el viernes de las Islas de Barlovento norteñas, pero continuaban las fuertes lluvias.

En Guadalupe, después de rastrear el área en bote, helicóptero y dos drones, los rescatistas encontraron el cuerpo de un hombre dentro de un automóvil que fue arrastrado por las aguas de la inundación. Ocho personas fueron rescatadas a bordo de dos botes, informó el gobierno.

“Pointe-à-Pitre está gravemente afectada y tiene dificultades para drenar esta agua. Muchos lugares están inundados”, dijo a la estación de radio Guadeloupe La 1ère Thierry Devimeux, dirigente del gobierno de la isla.

En algunas zonas de Guadalupe, Antigua y Barbuda y el territorio caribeño holandés de Saint Maarten se registraron hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de lluvia, lo que causó el cierre de oficinas gubernamentales y escuelas.

El vórtice de Jerry se encuentra a unos 1.205 kilómetros (750 millas) al sur de Bermudas y se dirige hacia el nornoroeste a 24 km/h (15 mph) con vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph).

Muy al norte del Atlántico, la tormenta subtropical Karen se formó lejos de tierra, y perdió sus características subtropicales en menos de 24 horas, según el centro de huracanes.

Una tormenta subtropical tiende a tener una zona amplia de vientos fuertes que llega más lejos de su vórtice, en comparación con una tormenta tropical, que genera lluvias más intensas, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

En el Pacífico, las advertencias de tormenta tropical asociadas a la tormenta tropical Raymond estaban en vigor desde Manzanillo hasta Cabo Corrientes, México, así como para las islas Marías y para Baja California Sur desde Los Barriles hasta Santa Fe, México.

Un par de vehículos ya habían sido arrastrados por las aguas de la inundación en Nuevo México el viernes por la tarde. En el norte de Arizona, los cauces que normalmente están secos se llenaron de agua que fluía rápidamente.

Se ha pronosticado que Raymond permanezca frente a la costa suroeste de México hasta el viernes antes de acercarse a Baja California Sur el sábado y el domingo.