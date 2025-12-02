Tormenta de nieve amenaza al noreste de Estados Unidos

ºEl noreste se preparaba el martes para su primera gran tormenta de nieve de la temporada, justo cuando el medio oeste comenzaba a recuperarse de la nieve y el hielo que complicaron los viajes después del feriado de Acción de Gracias.

Algunas partes del norte de Nueva Inglaterra esperaban hasta 25,4 centímetros (10 pulgadas) de nieve. Una tormenta ventosa y potencialmente helada se dirigía a la región y podría empapar algunas partes de los seis estados del área mientras acumulaba nieve en otras, declararon los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal en estados como Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut y Nueva York.

¿Qué declararon los meteorólogos sobre la tormenta?

La ráfaga invernal está programada para llegar días después de que más de 20,32 centímetros (8 pulgadas) de nieve cayeran en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago durante el fin de semana, estableciendo un récord para la mayor nevada en un solo día de noviembre en el aeropuerto, según el servicio meteorológico. El récord anterior se estableció en 1951.

La nieve en la región de los Grandes Lagos estaba disminuyendo, pero la nueva tormenta se dirigía al Atlántico medio y al noreste, con hasta 30 centímetros (un pie) de nieve para el martes, indicó el meteorólogo Andrew Orrison.

"Va a ser la primera nevada de la temporada para muchas de estas áreas, y va a ser bastante significativa", expresó Orrison.

Acciones de la autoridad ante la nevada en Pensilvania

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para la costa de Maine desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles, indicando que los residentes "deberían retrasar todos los viajes si es posible" debido a la nieve. El estado es uno de los muchos que recibirán su primera gran nevada de diciembre, apuntaron los meteorólogos.

En Nueva Hampshire, el Departamento de Transporte invitó el domingo a los residentes a enviar nombres para su segunda competencia anual de nombrar una quitanieves. El nombre ganador del año pasado fue Ctrl-Salt-Delete. Los ganadores de esta temporada se anunciarán en enero.

Debido a pronósticos de nevadas en Pensilvania, las cuadrillas comenzaron a tratar los 909 kilómetros (565 millas) de carretera en el estado, informó la secretaria de prensa de la agencia, Marissa Orbanek. A partir de las 5 a.m. rigen restricciones viales en muchas carreteras interestatales en la mitad oriental de Pensilvania, incluidas en la Extensión Noreste del sistema de autopistas de peaje, desde el Valle de Lehigh hasta Clarks Summit.

Más de 600 operadores de equipos y trabajadores de seguridad están disponibles para ayudar a despejar los 4.667 kilómetros (2.900 millas) de carriles de la autopista de peaje, dijo Orbanek. El horario de personal de invierno de la autopista de peaje comenzó a mediados de noviembre, y 23 cobertizos de mantenimiento están atendidos las 24 horas.

"Realmente nos preparamos para la nieve durante todo el año", manifestó Orbanek.

Impacto en los viajeros tras la tormenta en Chicago

En Chicago, Don Herrian estaba entre las multitudes de viajeros en O'Hare el domingo, esperando regresar a casa después de Acción de Gracias, ya que cientos de vuelos fueron retrasados y cancelados tras una tormenta invernal en la región de los Grandes Lagos.

El jubilado de 76 años de Ardmore, Oklahoma, había visitado a su hija y su familia en Indianápolis. Dijo que su primer vuelo se retrasó tres horas, y su vuelo de conexión a Oklahoma City desde Chicago ya llevaba otras dos horas de retraso.

"Es lo que es", comentó Herrian. "Está congestionado, pero eso se espera debido a la nieve, los retrasos y las vacaciones".

Las carreteras que conducen a O'Hare estaban llenas el domingo de vehículos que se movían lentamente, incluso después de que las carreteras habían sido despejadas de nieve. Los aviones estaban siendo deshelados en varios aeropuertos del país el domingo, incluyendo el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington y el Aeropuerto Internacional Minneapolis–Saint Paul, según la Administración Federal de Aviación.