EU alerta a sus ciudadanos en México por huracán "Lorena"Las condiciones extremadamente peligrosas en la costa del Pacífico generan preocupación por la llegada del Huracán Lorena a Sonora y Baja California.
La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por la formación del huracán 'Lorena', categoría 1, con afectaciones para Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Advirtió que las condiciones extremadamente peligrosas en la costa del Pacífico, intensificadas por las tormentas, han provocado corrientes de resaca mortales y olas gigantes 'que ya han cobrado la vida de varios ciudadanos estadounidenses'.
Aunque dijo que Lorena podría debilitarse a tormenta tropical al acercarse a la península de Baja California la mañana del jueves 4 de septiembre, señaló que podrían presentarse lluvias intensas.
'Los ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas deben estar atentos al avance del huracán Lorena', señaló.
Recomendó evitar entrar al agua o caminar por las playas durante condiciones peligrosas, prestar atención a las advertencias de las autoridades y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas oficiales.
Entre las acciones a tomar, pidió tener cuidado si se tiene previsto viajar a zonas costeras de Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Alertó también que los vuelos podrían verse afectados y las carreteras podrían verse afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de terreno escarpado.
'Prepárese para buscar refugio. Esté atento a los medios locales para obtener actualizaciones, siga las instrucciones de los funcionarios locales y, en caso de emergencia, llame al 911', indicó.