EU alerta a sus ciudadanos en México por huracán "Lorena"

La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por la formación del huracán 'Lorena', categoría 1, con afectaciones para Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Advirtió que las condiciones extremadamente peligrosas en la costa del Pacífico, intensificadas por las tormentas, han provocado corrientes de resaca mortales y olas gigantes 'que ya han cobrado la vida de varios ciudadanos estadounidenses'.

Aunque dijo que Lorena podría debilitarse a tormenta tropical al acercarse a la península de Baja California la mañana del jueves 4 de septiembre, señaló que podrían presentarse lluvias intensas.

'Los ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas deben estar atentos al avance del huracán Lorena', señaló.

Recomendó evitar entrar al agua o caminar por las playas durante condiciones peligrosas, prestar atención a las advertencias de las autoridades y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas oficiales.

Entre las acciones a tomar, pidió tener cuidado si se tiene previsto viajar a zonas costeras de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Alertó también que los vuelos podrían verse afectados y las carreteras podrían verse afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de terreno escarpado.