Tormenta azota el sur de California y amenaza con deslaves en áreas afectadas por incendios

Una poderosa tormenta invernal barrió California el miércoles, con fuertes lluvias y vientos que provocaron advertencias de evacuación por deslizamientos de tierra, condiciones de nieve casi cegadora en las montañas y viajes peligrosos para millones de conductores en vacaciones.

¿Qué acciones están tomando las autoridades ante la tormenta?

El sur de California podría experimentar su Navidad más húmeda en años, indicaron meteorólogos, advirtiendo sobre inundaciones repentinas. Las áreas arrasadas por los incendios forestales de enero estaban bajo advertencias de evacuación, y los funcionarios del condado de Los Ángeles dijeron el martes que estaban yendo puerta a puerta en unas 380 casas especialmente vulnerables, ordenando a los residentes evacuar debido al riesgo de deslizamientos y flujos de escombros.

La policía del Condado San Bernardino también emitió una advertencia de evacuación el miércoles por la mañana para la comunidad de Wrightwood, un pueblo turístico de montaña en las Montañas San Gabriel, a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Los Ángeles, debido a posibles flujos de lodo y escombros.

Un video publicado en redes sociales por los bomberos mostró un flujo de escombros y lodo bajando por la carretera que conduce a Wrightwood. Las cuadrillas estaban trabajando para evacuar algunas casas, según la publicación. Los funcionarios del condado no respondieron a las preguntas sobre la evacuación.

Áreas a lo largo de la costa, incluyendo Malibu, estaban bajo advertencias de inundación el miércoles, señalaron funcionarios locales. Partes de los condados de Santa Bárbara y Ventura también estaban vigilando posibles inundaciones. Otras partes del sur de California estaban bajo advertencias de viento e inundaciones. Más al norte, gran parte del Valle de Sacramento y el Área de la Bahía de San Francisco estaban bajo vigilancia de inundaciones y advertencia de vientos fuertes.

Por la mañana, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles rescató a un hombre atrapado en un túnel de drenaje en el noroeste de Los Ángeles que conducía a un río.

Los bomberos pudieron bajar una escalera a través de una abertura, permitiendo al hombre salir, dijo el departamento de bomberos. No se reportaron lesiones, pero el hombre está siendo evaluado.

En Monterey, a lo largo de la costa central, más de 5.000 personas perdieron electricidad el martes por la noche debido a un poste de energía dañado, según Pacific Gas and Electric Co.

Los aeropuertos de San Francisco y Los Ángeles reportaron algunos retrasos menores en los vuelos el miércoles por la mañana.

Impacto de la tormenta en las comunidades afectadas

Las condiciones podrían empeorar a medida que múltiples ríos atmosféricos se muevan a través del estado durante una de las semanas de viaje más concurridas del año. Se esperaba que la tormenta en Los Ángeles se fortaleciera hasta la tarde del miércoles antes de disminuir en la noche.

James Dangerfield, un residente de Altadena de 84 años, sostuvo que su familia y un vecino ayudaron a colocar sacos de arena en su patio trasero a principios de esta semana. Su vecindario estaba bajo advertencia de inundación, pero él no estaba demasiado preocupado.

La calle en la que vive está en una colina, por lo que el agua de lluvia fluye hacia abajo, explicó. Por ahora, él y su esposa, Stephanie, planeaban quedarse en casa y pasar la Nochebuena con sus dos hijas adultas y nietos.

"Nos vamos a quedar aquí y todos tendrán que venir a nosotros. No vamos a ir a ningún lado", dijo.

El sur de California típicamente recibe de 1,3 a 2,5 centímetros (media pulgada a 1 pulgada) de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas áreas podrían ver entre 10 a 20 centímetros (4 y 8 pulgadas), indicó Mike Wofford, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Podría ser aún más en las montañas. Las ráfagas podrían alcanzar de 97 a 128 km/h (60 a 80 mph) en partes de la costa central.

Los meteorólogos también advirtieron sobre nevadas y ráfagas capaces de crear "condiciones de cero visibilidad" en partes de la Sierra Nevada y harían "casi imposible" viajar a través de los pasos de montaña. A partir del miércoles por la mañana, también había un riesgo "considerable" de avalanchas alrededor del Lago Tahoe, según el Centro de Avalanchas de Sierra, una organización sin fines de lucro en asociación con el Servicio Forestal.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que una advertencia de tormenta invernal estaría en efecto para la Región del Gran Tahoe hasta la mañana del viernes.

Los ríos atmosféricos transportan humedad desde los trópicos a latitudes del norte en bandas largas y estrechas de vapor de agua que se forman sobre un océano y fluyen a través del cielo.

Las autoridades han tomado medidas para reducir el riesgo en y alrededor de las áreas quemadas, con el condado de Los Ángeles instalando K-rails, un tipo de barrera para ayudar a atrapar escombros deslizantes de áreas quemadas, así como ofreciendo sacos de arena gratuitos a los residentes.

La tormenta ya ha causado daños en el norte de California, donde las inundaciones llevaron a rescates acuáticos y al menos una muerte, según las autoridades.

El estado ha desplegado recursos de emergencia y socorristas a varios condados costeros y del sur de California, y la Guardia Nacional de California permanece en alerta.