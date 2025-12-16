Trump añade 5 países a su lista de prohibición de entrada; impone más restricciones a otros

La administración Trump amplió el martes su prohibición de entrada para incluir a cinco países más e imponer nuevos límites a otros.

La medida es parte de los esfuerzos continuos para endurecer los estándares de entrada a Estados Unidos para viajes e inmigración. La decisión sigue al arresto de un afgano como sospechoso en el tiroteo de dos efectivos de la Guardia Nacional el fin de semana del Día de Acción de Gracias.

¿Qué países se suman a la prohibición de entrada?

En junio, el presidente Donald Trump anunció que se prohibiría la entrada a los ciudadanos de 12 países y que aquellos de otros siete enfrentarían restricciones. La decisión resucitó una política emblemática de su primer mandato.

En ese momento, la prohibición incluía a Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y aumentó las restricciones a los visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El martes, la administración republicana agregó la prohibición de entrada a Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria, y restringió completamente la entrada a personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

Detalles sobre las nuevas restricciones de viaje

Además, se añadieron 15 países adicionales a la lista de naciones que enfrentan restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

La administración Trump dijo el martes que muchos de los países con restricciones de viaje tenían "corrupción generalizada, documentos civiles fraudulentos o poco fiables y antecedentes penales" que dificultaban la evaluación de sus ciudadanos para viajar a Estados Unidos. También dijo que algunos países tenían altas tasas de personas que se quedaban más allá de la duración de sus visas, se niegan a recibir a sus ciudadanos que Estados Unidos desea deportar o "en general carece de estabilidad y control gubernamental", lo que dificulta la evaluación.

"Las restricciones y limitaciones impuestas por la Proclamación son necesarias para prevenir la entrada de ciudadanos extranjeros sobre los cuales Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan, obtener cooperación de gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y avanzar en otros importantes objetivos de política exterior, seguridad nacional y contraterrorismo", dice el documento de la Casa Blanca que anuncia los cambios.

Impacto de la prohibición en la inmigración

El afgano acusado de disparar contra los dos efectivos de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca se ha declarado inocente de los cargos de asesinato y asalto.