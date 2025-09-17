Conductor embiste coche contra puerta de seguridad del FBI en Pittsburgh

PITTSBURGH

Un conductor embistió un coche contra una puerta de seguridad en el edificio del FBI en Pittsburgh temprano el miércoles, luego sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó sobre la puerta antes de irse, informaron autoridades.

El coche chocó contra la puerta alrededor de las 2:40 de la mañana, informó el FBI, y las autoridades estaban buscando al hombre. Los investigadores, incluido un equipo de desactivación de explosivos, estaban en la escena. No se encontraron explosivos, indicó el buró.

"Consideramos esto como un acto de terror contra el FBI", dijo Christopher Giordano, asistente del agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, a los periodistas. "Este fue un ataque dirigido a este edificio. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero vamos a agotar todas las capacidades que tenemos bajo la ley federal para encontrar, aprehender y procesar a este sujeto en toda la extensión de la ley".

Giordano dijo que no tenía información sobre un motivo. Añadió que el FBI conocía al hombre, un exmiembro del ejército.

"Él vino aquí a la oficina del FBI hace unas semanas para presentar una queja que no tenía mucho sentido", manifestó.

Agregó que el coche parecía tener algún tipo de mensaje en una de las ventanas laterales, pero no dio más detalles.