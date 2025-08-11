Explosión en planta de US Steel deja heridos y atrapados

Una explosión el lunes en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh ha dejado a decenas de personas heridas o atrapadas bajo los escombros, a las cuales los trabajadores de emergencia están tratando de rescatar, informaron autoridades.

No hay muertes confirmadas en Clairton Coke Works, afirmó Abigail Gardner, directora de comunicaciones del condado de Allegheny. La explosión envió humo negro en espiral hacia el cielo del mediodía en el Valle de Monongahela.

Los Servicios de Emergencia del Condado de Allegheny indicaron que un incendio en la planta comenzó alrededor de las 10:51 de la mañana y que han transportado a cinco personas. La agencia no proporcionó más detalles sobre esas personas transportadas y solo dijo que era una "escena activa".

La planta, una instalación industrial masiva a lo largo del río Monongahela al sur de Pittsburgh, es considerada la operación de coque más grande de América del Norte y es una de las cuatro principales plantas de U.S. Steel en Pensilvania que emplean a varios miles de trabajadores.

El senador demócrata John Fetterman, quien anteriormente fue alcalde de la cercana Braddock, calificó la explosión como "absolutamente trágica" y prometió apoyar a los trabajadores del acero en las secuelas.

"Lamento por estas familias", expresó Fetterman. "Estoy con los trabajadores del acero".

El alcalde de Clairton, Richard Lattanzi, declaró que su corazón está con las víctimas de la explosión.

"La planta es una parte tan grande de Clairton", comentó. "Es simplemente un día triste para Clairton."

En junio, U.S. Steel y Nippon Steel anunciaron que habían finalizado un acuerdo que le da al gobierno de Estados Unidos voz en algunos asuntos y que llega un año y medio después de que la empresa japonesa propusiera por primera comprar el icónico fabricante de acero estadounidense por casi 15.000 millones de dólares.

El intento de Nippon Steel por comprar la empresa con sede en Pittsburgh se vio ensombrecido por preocupaciones de seguridad nacional y retórica en medio de una campaña electoral, prolongando la transacción por más de un año después de que los accionistas de U.S. Steel la aprobaran.

En febrero, un problema con una batería en la planta llevó a una "acumulación de material combustible" que se encendió, causando un "boom" audible, señaló el Departamento de Salud del Condado de Allegheny. Dos trabajadores que fueron alcanzados en los ojos por sustancias peligrosas recibieron tratamiento de primeros auxilios en un hospital local, pero no resultaron gravemente heridos.

En los últimos años, la planta de Clairton ha estado acosada por preocupaciones sobre la contaminación. En 2019, acordó resolver una demanda de 2017 por 8,5 millones de dólares. Bajo el acuerdo, la empresa acordó gastar 6,5 millones de dólares para reducir las emisiones de hollín y los olores nocivos de la instalación de fabricación de coque de Clairton.

La empresa también enfrentó demandas por contaminación de la instalación de Clairton, incluidas algunas que acusaban a la empresa de violar las leyes de aire limpio después de que un incendio en 2018 dañara los controles de contaminación de azufre de la instalación.