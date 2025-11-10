SHF reporta incremento del 9% en compra de casas con crédito hipotecario

El valor de las viviendas adquiridas a través de un crédito hipotecario creció 9% en el tercer trimestre, informó la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

En el periodo enero a septiembre, a nivel nacional, el valor promedio de una vivienda fue de un millón 863 mil 022 pesos y el mediano de un millón 201 mil 286 pesos.

¿Cuál es el aumento en el valor de las viviendas?

La vivienda nueva presentó una variación positiva de 8.4%, mientras que el correspondiente a la vivienda usada aumentó 8.7% en el mismo periodo.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara el precio de la vivienda creció 11%; en la de Tijuana 10.7%; en León 10.5%; en Monterrey 9.4%; en Puebla-Tlaxcala 8.6%; en Querétaro 7.3%; en el Valle de México 5.1%; y en Toluca 4.7%.

Asimismo, durante los primeros nueve meses del año se registró un descenso de 2.2% en la cantidad de avalúos realizados respecto al mismo periodo de 2024.

El aumento del valor de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el Producto Interno Bruto decreció 0.2% en el tercer trimestre de 2025, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

"El número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS creció 0.9% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 3.8%. Asimismo, de acuerdo con el Banco de México, la tasa hipotecaria promedio en el tercer trimestre de 2025 fue de 11.64%", indicó SHF, en un comunicado.

¿Qué variaciones se observan por entidad federativa?

El Índice de SHF mostró resultados diferenciados por entidad federativa, de tal manera que 21 estados presentaron variaciones mayores al promedio nacional y en 11 se registraron variaciones menores.