Vive País momentos difíciles por políticas ineficientes.- IP

"México está viviendo momentos difíciles en lo político, económico, lo social y ahora también en seguridad", señaló José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en conferencia.

"La sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes, de incertidumbre jurídica, de crisis económica, violencia en varios estados de la República y un sinnúmero de hechos que afectan la vida cotidiana de los mexicanos".

El líder empresarial dijo que la inseguridad que se vive puede llegar a costar un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) y reprobó los hechos de violencia que se dieron en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua.

"Respecto a los hechos de violencia que vimos la semana pasada, primero el martes en Jalisco, luego se extendieron a Guanajuato en Irapuato, Celaya y León, les preguntaría a los ciudadanos que vivieron estos actos de violencia si esto es una exageración.

"Igual a los ciudadanos en Ciudad Juárez que vieron que algunos comercios fueron vandalizados, si esto es una exageración", cuestionó.

Medina Mora pidió a las autoridades que haya una coordinación de los tres poderes de Gobierno para que regrese la paz.

Destacó que la inestabilidad política y falta de Estado de Derecho afectan las inversiones

"En Coparmex vemos con preocupación el deterioro de la vida democrática del País. Nos afecta la inestabilidad política, la falta de Estado de Derecho y el incumplimiento de la ley.

"No hay desarrollo económico sin estabilidad política, no habrá inversiones si no hay certeza jurídica, no hay un futuro con desarrollo inclusivo si no hay vida democrática", comentó.