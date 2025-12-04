Episodio de bancos señalados de lavado por EU quedó superado: Banxico

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que el capítulo que vivieron las instituciones señaladas por Estados Unidos, ya quedó superado gracias a la coordinación del sector con las autoridades financieras.

Durante la última reunión del Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México (ABM), la líder del banco central mexicano indicó que ahora toca completar la implementación total del marco regulatorio internacional dictado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea III.

"El episodio más reciente que de manera conjunta hemos superado permitió que los mercados continuaran operando de manera ordenada", precisó ante banqueros del país.

¿Qué declaró Victoria Rodríguez Ceja sobre Basilea III?

Rodríguez Ceja destacó que se encontraron salidas de mercado para enfrentar esa situación, al tiempo que enfatizó la importancia de la coordinación, tanto para el desarrollo e implementación de la regulación, como para responder a eventos adversos.

Por lo que exhortó a las instituciones a seguir fomentando dicha fortaleza ahora para seguir trabajando en lo que resta para fortalecer el sistema financiero.

"Estamos seguros de contar con su apoyo para lograr la implementación completa y consistente de los elementos restantes de los estándares de Basilea III", solicitó.

Acciones de Banxico para reducir comisiones bancarias

Rodríguez Ceja aseguró que el sistema financiero en su conjunto ha mostrado en todo momento fortaleza y resiliencia. Se debe en buena medida, señaló, a que se han fortalecido los marcos regulatorios y de supervisión, así como las prácticas de gestión de riesgos de las instituciones.

Por lo que aseguró que esa sinergia ha resultado en niveles de capital y liquidez que permiten una operación prudente de la banca en México, así como soportar los diversos choques que se han presentado en los últimos años.

Respecto al proyecto regulatorio que se encuentra en consulta pública para las redes de medio de disposición, a través de la cual se pretende reducir comisiones que cobran las instituciones a los comercios que aceptan tarjeta de crédito o débito, la gobernadora de Banxico explicó que tiene como fin acelerar la aceptación y su uso con dichas alternativas en México.

Afirmó que eso se traducirá en beneficios para las personas y comercios que utilizan estos medios de pago. Según la gobernadora de Banxico, bajo las reglas planteadas se busca incrementar el número de comercios que reciben pagos con medios distintos al efectivo, reducir los costos de las transacciones, así como mejorar las condiciones para los tarjetahabientes.

También agradeció el interés y los comentarios que han recibido, así como el diálogo continuo con todos los actores para profundizar en los objetivos que esta política pública contiene.