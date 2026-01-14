INAH denuncia venta de piezas arqueológicas en redes sociales

El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la oferta de fósiles y piedras arqueológicas a través de redes sociales.

Acciones de la autoridad ante la venta de patrimonio cultural

Dijo que detectaron la venta principalmente en Facebook e Instagram, y esto representa la comercialización de patrimonio, por lo cual se considera un delito federal.

La denuncia se puso en 2025 y fue ratificada en la FGR, por lo que esperarán el proceso judicial.

Detalles sobre la denuncia interpuesta por el INAH

Aguilar Moreno mencionó que se estaban vendiendo puntas de flecha, sandalias y materiales pétreos, principalmente. "Algunos precios eran irrisorios, otros exuberantes. No tienen un tabulador de cómo revisar estos temas", comentó el encargado del INAH en Coahuila.

Impacto de la venta de piezas arqueológicas en la cultura

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece prisión hasta 10 años a quien comercie con bienes arqueológicos.