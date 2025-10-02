Crece 5% gasto de turistas extranjeros en México durante el verano

Durante las vacaciones de verano 2025, el gasto con tarjetas de visitantes internacionales en México creció cerca de 5 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con un análisis elaborado por Visa Consulting & Analytics en colaboración con la Secretaría de Turismo.

El reporte, que abarca del 30 de junio al 31 de agosto, y que muestra el desempeño del gasto en tarjetas Visa, muestra un mayor dinamismo en sectores como hospedaje y restaurantes, lo que confirma la recuperación del turismo internacional en el país.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que los resultados reflejan tanto la fortaleza del sector como la creciente adopción de pagos digitales entre los viajeros. "Estos resultados reflejan no sólo el dinamismo del turismo internacional en México, sino también una creciente adopción de pagos digitales que facilitan y agilizan la experiencia de los visitantes", detalló.

El reporte resaltó que los principales destinos en gasto con tarjeta fueron Ciudad de México y la Riviera Maya. Sin embargo, Tijuana y Los Cabos destacaron como los polos de mayor crecimiento frente a 2024, con alzas superiores al 20 % y 15 %, respectivamente.

En cuanto al tipo de instrumento de pago, el gasto con tarjetas de crédito subió casi 10 %, mientras que con débito lo hizo en 5 %. Las categorías con mayor impulso fueron restaurantes, hospedaje y gastos médicos, con incrementos cercanos al 10 %. El uso de pagos sin contacto, por su parte, se disparó 105 % durante la temporada.

Los turistas de Estados Unidos, Colombia y Canadá fueron los que más gastaron en el país, con incrementos por encima del 5 % frente al año pasado.

Rodríguez Zamora subrayó que la colaboración con Visa aporta información estratégica para diseñar políticas públicas enfocadas en la derrama económica regional, en línea con la agenda de Prosperidad Compartida que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.