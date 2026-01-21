Superpeso asume corona como moneda con mejor desempeño en 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Contra todo pronóstico, el superpeso extiende su poderío ante el dólar y se convierte en la moneda con mejor desempeño en lo que va de 2026.

Este miércoles, el tipo de cambio se aprecia 1% y cotiza en 17.42 pesos por dólar, el nivel más fuerte de la moneda mexicana desde el 3 de junio de 2024, un día después de las elecciones que dieron una amplia victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido Morena, lo que llevó la paridad a más de 17 unidades, desde un mínimo intradía de 16.26 que tocó en abril de ese año.

¿Cómo se comporta el superpeso frente al dólar?

Desde que arrancó 2026, la divisa de México acumula una ganancia de 3.2% y se coloca en el primer lugar del ranking cambiario, desplazando a las pertenecientes a Brasil y Chile, señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se vende en 17.91 pesos en ventanillas de Banamex, 12 centavos por debajo del martes. La paridad se mantiene en una clara tendencia bajista, dominada principalmente por flujos de inversión extranjera asociados al carry trade, es decir, a la diferencia de tasas de interés entre México y las economías desarrolladas, explicó la analista de mercados de HF Markets, Paula Chaves.

Desde el punto de vista técnico, dijo, se abrió un espacio amplio adicional de apreciación del peso, mientras el entorno de tasas y los flujos continúen favoreciendo a la moneda mexicana.

Detalles sobre la tendencia del tipo de cambio

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Índice de Precios y Cotizaciones, sube este miércoles 0.8% para colocarse sobre 68 mil 202 puntos, su mejor nivel en la historia. El consenso proyecta que el indicador accionario culmine este año sobre 69 mil 220 puntos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Sentimiento del Mercado que la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) aplicó del 6 al 13 de enero.

Entre 24 instituciones que respondieron, Apalache Análisis es la más optimista, al calcular un cierre de 72 mil 257 unidades, seguida de Kapital, con 72 mil 073, y Economatica, que prevé 71 mil 311 puntos.

Impacto del superpeso en la Bolsa Mexicana de Valores

La tendencia del superpeso y su apreciación frente al dólar no solo impacta el tipo de cambio, sino que también influye en el rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores, que continúa mostrando un crecimiento significativo en sus índices.