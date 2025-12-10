Cotización del peso y el dólar este miércoles 10 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- El tipo de cambio registra pocos cambios respecto a la jornada anterior. Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar.

¿Cómo afecta el recorte de tasas al tipo de cambio?

Lo anterior, mientras los mercados anticipan un recorte de tasas de 25 puntos por parte de la Reserva Federal (Fed), según especialistas del Monex.

La divisa mexicana abre alrededor de los 18.19 pesos por dólar este miércoles 10 de diciembre, lo que significa una apreciación de 0.03%, de acuerdo a información de Bloomberg.

Detalles sobre el comportamiento del dólar hoy

El índice del dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con un retroceso de 0.09%.

Este miércoles, 14 de las 16 mayores divisas avanzan ante el billete verde mientras que el peso mexicano se ubica en la posición 12.

La tendencia al alza es liderada por la corona sueca que sube 0.53%, mientras que el real brasileño encabeza las pérdidas con una contracción diaria de 0.37%.

Impacto del retroceso del dólar en el peso mexicano

Este miércoles, la Reserva Federal estadounidense da a conocer la decisión de los miembros de su Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de las tasas de interés al término de su última reunión del año.