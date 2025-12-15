Precio del dólar este lunes 15 de diciembre; así amanece

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la mañana del 15 de diciembre, el peso mexicano comenzó la semana con una mayor apreciación frente al dólar, dando un costo de 17.97 pesos, de acuerdo con la medición de la plataforma Bloomberg.

Lo que representa un alza del 0,20% con respecto al cierre del viernes. De acuerdo con el índice del dólar cae el 0,11%, sin embargo, el peso puede experimentar una mayor variación después de que el Banco de México (Banxico) anuncie su decisión en la política monetaria y los recortes en las tasas de interés.

¿Cuál es el costo del dólar en los bancos?

Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación (DOF) presenta una variación de acuerdo con el costo en Bloomberg debido a que establece este 15 de diciembre un tipo de cambio de MXN$18,0543 por dólar.

El dólar se cotiza sin grandes cambios significativos en las primeras horas del lunes, manejando un precio similar en los portales bancarios, de acuerdo con Bloomberg:

Banamex: MXN$18,48 por dólar

BBVA México: MXN$18,50 por dólar

Banorte: MXN$18,35 por dólar

Banco Azteca: MXN$19,01 por dólar.

Detalles sobre la apreciación del peso mexicano

La apreciación del peso mexicano frente al dólar se da en un contexto de expectativa por parte de los mercados sobre la política monetaria que implementará Banxico. La decisión que se tome podría influir en la cotización del dólar en los próximos días.

Impacto de la política monetaria de Banxico

Los analistas están atentos a las decisiones del Banco de México, ya que cualquier cambio en las tasas de interés puede afectar la cotización del dólar y, por ende, la economía nacional.