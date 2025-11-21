Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año

Durante el tercer trimestre de 2025, la economía mexicana registró un retroceso en línea con lo esperado, debido principalmente a la contracción de la industria, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el periodo julio-septiembre del presente año, la economía medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 0.3 % con relación al trimestre anterior, cifra similar a la estimada inicialmente por el Instituto.

La industria reportó una caída trimestral de 1.5 %, conforme a lo previsto. La construcción observó un desplome de 3.3 % y la manufactura un retroceso de 1.3 %, mientras que la minería registró un crecimiento de 2.4 %.

Los servicios registraron un crecimiento trimestral de 0.2 %, tasa superior al 0.1 % calculado inicialmente. Entre las actividades con mayor aumento destacan los servicios de esparcimiento culturales y deportivos con un alza de 9.4 %; servicios de salud y de asistencia social, 1.9 %; y servicios profesionales, científicos y técnicos, 1.5 %.

Las actividades agropecuarias reportaron con un alza trimestral de 3.5 %, cifra superior al 3.2 % previsto en el periodo de referencia.

A tasa anual, el PIB disminuyó 0.1 % en el tercer trimestre de 2025 con base en cifras originales, tasa ligeramente menor al 0.2 % calculado. Por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de la industria cayó 2.7 %, mientras que los servicios crecieron 1.1 % y el agropecuario aumentó 3.7 %.

¿Cuál es la actividad económica en septiembre?

El Inegi también dio a conocer los resultados del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), una especie de PIB mensual. Durante septiembre pasado, esta variable reportó un decremento mensual de 0.6 %, cifra ligeramente mayor a la baja de 0.5 % prevista en la estimación oportuna.

La producción industrial disminuyó 0.4 % en el noveno mes del año, debido a la debilidad de las manufacturas. Mientras que en los servicios se observaron un decremento de 0.5 %, tasa que contrasta con el alza anticipada de 0.1 %.

De esta forma, la actividad económica en el noveno mes del año registró una caída anual de 0.6 % con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Las actividades agropecuarias subieron 7.4 % y los servicios 0.7 %, mientras que las industriales retrocedieron 3.3 %.