Teme IP pagar más por el Covid si es enfermedad laboral

Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que están en desacuerdo debido a que no se puede conocer si el trabajador se contagió en el centro de trabajo o si el origen del padecimiento es otro sitio.

"Estamos en las negociaciones de la tabla de enfermedades y hay una postura de parte de autoridad de etiquetar como enfermedad profesional al Covid, lo cual es un absurdo porque es una pandemia y al dengue tampoco es posible que se acredite la causa o efecto que establece la ley para una enfermedad de trabajo", señaló en entrevista.

Por otro lado, no hay un estudio para conocer la fuente del estrés que puedan padecer los trabajadores.

"Todos tenemos cierto grado de estrés, pero no hay un estudio para determinar si es por un mal ambiente laboral o por acoso, hostigamiento o acoso o maltrato por parte del empleador o si se deriva a que estoy endeudado, que no soy un buen administrador, puedo tener problemas conyugales o con mis hijos. No hay estudio que diga cuándo del estrés es por el trabajo u otros factores.

"Estamos de acuerdo que Covid, dengue y estrés sean enfermedades generales, pero no que sean profesionales, por el impacto económico injusto que se tiene sobre la empresa", explicó Barbosa.

Así está la propuesta:

La Tabla de Enfermedades de Trabajo contiene actualmente 161 padecimientos laborales vigentes.

La Secretaría del Trabajo (STPS) propuso incorporar otras 88 enfermedades de trabajo.

En la reestructura de esta lista se agrupan a 52 y se eliminan tres fracciones, para dar un total de 194 enfermedades.

Las patologías infecciosas y parasitarias en la lista aumentaron de 21 a 41, entre las que destaca la enfermedad por Covid -19.

-19. Por primera ocasión, se incorporan enfermedades de tipo psicosocial, derivadas el estrés de origen laboral, y las enfermedades del sistema digestivo.

Según la Secretaría del Trabajo, el grupo de enfermedad que registró un mayor aumento fue el de cáncer de origen laboral, ya que pasó de cuatro a 30 padecimientos de diferentes tipos.

¿Qué son las enfermedades laborales?

Estos padecimientos se generan por la exposición a agentes físicos y químicos que se utilizan en los procesos de trabajo. Ejemplo de ello son las radiaciones ionizantes que afectan diferentes órganos o tejidos del cuerpo humano, explicó la STPS, en el Cuarto Informe de Gobierno.