SAT y Economía informan que ventas en Buen Fin aumentaron 30%

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía confirmaron que durante el Buen Fin 2025 las ventas crecieron 30 %. Durante la celebración del Sorteo Fiscal que realizó el organismo en el marco del periodo de ofertas del 13 al 17 de noviembre pasado, aseguraron que representó un impulso para los comercios, los consumidores y la economía en general. La Administradora General de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, dijo que la edición este año superó todas las expectativas con la participación de más de 35 mil comercios, lo que permitió alcanzar una derrama económica superior a los 94 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 21 % respecto al 2024. Eso refleja la confianza de los consumidores, así como el compromiso del sector empresarial y de las instituciones públicas que colaboran con este esfuerzo, manifestó.

Resultados del Buen Fin 2025 y su impacto económico

Destacó que seis de cada 10 empresas registraron un incremento en sus ventas de hasta 30 % durante el periodo de ofertas. Lo anterior ratifica que el programa continúa siendo un motor de impulso de manera directa a los negocios formales, en especial de las micros, pequeñas y medianas empresas. Aseguró que es una estrategia para fortalecer la economía nacional, incentivar el consumo responsable y promover la formalidad de negocios en todo el país. Informó que la lista de las personas ganadoras en el Sorteo Fiscal del SAT estará disponible a partir del próximo 8 de diciembre en el portal del SAT.

Detalles sobre el Sorteo Fiscal del SAT

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, informó que se incrementó en 13 % el número de negocios que se registraron en la plataforma del Buen Fin al pasar de 190 mil a casi 216 mil, con 25 mil más que participaron. Mientras que las ventas en las plataformas y todos los negocios fueron de 219 mil millones de pesos, es decir, 46 mil millones de pesos más con respecto al año pasado. Significó que más mexicanos tuvieron la oportunidad de acceder a mejores precios como una oportunidad para hacer las compras navideñas, y para que los comercios tengan más ventas, según el funcionario de la Secretaría de Economía. Consideró que es importante seguir consumiendo lo hecho en México, reafirmar la importancia del mismo, ya que ese fue el enfoque que se le dio en esta edición.

Crecimiento en la participación de comercios en el Buen Fin

Por su parte, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, aseguró que el Buen Fin fue todo un "éxito" gracias a la suma de esfuerzos del gobierno federal y la iniciativa privada. Destacó que se realizaron más de 59 millones de transacciones por al menos 250 pesos y participaron 13 mil 500 comercios autorizados para realizar compras. Recordó que el SAT sorteó un total de 500 millones de pesos, de los cuales 400 millones se repartirán entre los tarjetahabientes ganadores del sorteo fiscal y el resto para los comercios. Los premios, explicó, provienen de un estímulo fiscal como un reconocimiento del compromiso de las empresas a la formalidad y respeto a los consumidores que depositan su confianza en ellos para acceder a productos y servicios con precios justos.