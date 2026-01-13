En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México

En el marco del cumplimiento de los compromisos del T-MEC, Estados Unidos anunció la asignación de 23.4 millones de dólares para continuar apoyando la consolidación del Sistema Judicial Laboral en México, según informó la Embajada de EU.

¿Qué proyectos financiará Estados Unidos en México?

En redes sociales, detalló que estos proyectos del gobierno estadounidense estarán enfocados en combatir prácticas antilaborales "que suprimen salarios y crean un campo desigual para trabajadores", vulnerando los esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica.

Detalles sobre el apoyo del T-MEC a México

Este apoyo se enmarca dentro de los compromisos adquiridos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que busca fortalecer las condiciones laborales y mejorar la justicia en el ámbito laboral.

Impacto de las prácticas antilaborales en trabajadores

La asignación de estos fondos es un paso significativo para abordar las desigualdades que enfrentan los trabajadores en México, promoviendo un entorno más justo y equitativo.