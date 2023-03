Crash Team Rumble se lanzará el 20 de junio

A casi tres años de Crash Bandicoot 4: It's About Time, Crash y compañía volverán este 20 junio a la carga en este nuevo juego, sucesor espiritual de Crash Bash, que apareció en los anaqueles en 2000. Ahora, la competición será en equipos de cuatro contra cuatro, los cuales tendrán que recolectar más frutas Wumpa para vencer.

CIUDAD DE MÉXICO

A diferencia de Crash Bash no se avizora, por el momento, que el juego disponga de más mini juegos como la pelea de osos sobre un fragmento enorme de hielo, o batallas usando pequeños tanques.

Lo que sí se sabe, es que será un juego Multiplayer Online Battle Arena (Videojuego multijugador de arena de batalla en línea, MOBA), sin modo historia, confirmó la creadora Toys for Bob.

Se conoce la terna de personajes que vendrán por default, que son: Crash y Coco Bandicoot, Tawna, Neo Cortex y Dingodile, cada uno con habilidades únicas, y tres mapas. Con el tiempo se irán sumando más personajes y lugares, según los desarrolladores.

Otra de las cosas confirmadas es que habrá una beta cerrada que estará disponible del 20 al 24 de abril. Para jugarla, hay que reservar la versión estándar o deluxe del título, disponibles en las tiendas de PlayStation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Los que reserven la versión estándar, que tiene un precio alrededor de los 30 dólares (558 pesos al tipo de cambio de hoy), también obtendrán un aspecto retro de Tawna y un pase de Batalla premium para la temporada uno.

Aquellos que aparten la versión deluxe, con un costo de 40 dólares (744 pesos) conseguirán todo lo anterior, además de un paquete digital que incluye 8 aspectos de héroe 'Blocky', sombrero, mochila y efectos de puntuación 'Blocky', sombra 'Pixelated', música de victoria 'Get On My Level', un estandarte exclusivo y 25 desbloqueos instantáneos de nivel del pase de batalla premium de la temporada uno y dos.

Los precios no son oficiales, pues aún no han sido anunciados para México.