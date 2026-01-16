Preocupa a especialistas caída de la economía global

Los modestos avances de la economía global y la resiliencia relativa podrían afectarse por la incertidumbre que genera el entorno actual de turbulencia, la tensión geoeconómica, el incremento de la deuda y los precios de los activos en empresas ligadas con la Inteligencia Artificial, dijeron los economistas en jefe consultados por el World Economic Forum (WEF).

¿Qué riesgos globales se prevén para 2026?

En el documento, "Perspectiva de los Economistas en Jefe" que realizó el WEF o Foro Económico Mundial, se explicó que se redujeron las opiniones de los expertos, 72% a 53% -en los últimos tres meses-, que consideran que habrá condiciones adversas el próximo año, sin embargo, todavía uno de cada dos considera que podría disminuir el ritmo de la actividad productiva internacional.

En torno a los precios de las ganancias de la Inteligencia Artificial (IA), el 52% espera que las acciones estadounidenses relacionadas con esa tecnología disminuyan el próximo año, pero el 40% prevé nuevas alzas. El temor es que haya caídas abruptas y haya impactos en toda la economía global, una opinión en la que coincide el 74%.

Las criptomonedas enfrentan perspectivas más sombrías: el 62% anticipa nuevas caídas tras la turbulencia del mercado, mientras que el 54% cree que el oro ya alcanzó su punto máximo después de los repuntes recientes.

Perspectivas de la inteligencia artificial en la economía

En cuanto a los alcances de la Inteligencia Artificial, cuatro de cada cinco economistas en jefe prevén ganancias de productividad dentro de dos años en Estados Unidos y China. "Se espera que el sector de tecnologías de la información adopte la IA más rápidamente, con casi tres cuartas partes anticipando ganancias de productividad inminentes. Le siguen servicios financieros, cadena de suministro, salud, ingeniería y comercio minorista como 'adoptadores rápidos', con horizontes de uno a dos años", expusieron los encuestados.

Aseguraron que preocupa también que los niveles de endeudamiento llegan a "umbrales críticos con cambios sin precedentes en las políticas fiscales y monetarias", además de que se observan impactos por los realineamientos comerciales.

Impacto de la deuda en la economía global

Hace unos días el WEF dio a conocer el "Reporte de Riesgos Globales 2026" en el que enlistó que por su severidad los 10 puntos más preocupantes para el corto plazo, es decir, a presentarse en dos años, siguen el orden siguiente:

Confrontaciones geoeconómicas

Desinformación y noticias falsas

Polarización social

Fenómenos meteorológicos extremos

Conflictos armados entre países

Inseguridad cibernética

Desigualdad

Erosión de los derechos humanos y de la libertad civil

Contaminación

Migración involuntaria

En tanto que, los riesgos de largo plazo, a registrarse en una década, son los siguientes:

Fenómenos meteorológicos extremos

Pérdida de biodiversidad y colapsos en los ecosistemas

Cambios críticos en los sistemas de la tierra

Desinformación y noticias falsas

Efectos adversos de la Inteligencia Artificial

Escasez de recursos naturales

Desigualdad

Inseguridad cibernética

Polarización social

Contaminación

El WEF agregó que el sistema multilateral del mundo está bajo presión, hay una caída de la confianza, disminuye la transparencia y respeto a las reglas y leyes, aumenta el proteccionismo, lo que amenaza el entendimiento en las relaciones internacionales, el comercio y las inversiones, además de que hay un incremento de la propensión al conflicto.