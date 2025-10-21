Ebrard confía en que "México tendrá un mejor acuerdo comercial"

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que en la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, "México tendrá un mejor acuerdo comercial".

Entrevistado en la Cámara de Diputados, luego de reunirse en privado con los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que ha sostenido al menos 85 conversaciones o consultas previas a la revisión del tratado comercial.

"Prácticamente de los elementos que estamos conversando previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90%. México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos igual. En primer lugar, estamos en el objetivo que nos fijó la presidenta Claudia Sheinbaum de que tengamos la mejor posición relativa respecto a todos los demás países. No siempre discutimos los tres países los mismos temas. Sería imposible y no es factible operacionalmente. Pero la estructura del tratado, como ya estamos en consulta y lo hicimos de manera coordinada los tres países, todas las señales procesales, políticas, apuntan a que el tratado va a seguir ese camino, trilateral", expuso Ebrard ante los medios de comunicación y en cuyo encuentro sólo admitió cinco preguntas", puntualizó.

"Nuestro objetivo, la meta, es que cuando inicie la revisión ya no estén en la mesa. Les acabo de informar a las diputadas y diputados con más detalle de este proceso. Ahí es donde estamos ahorita. Soy optimista, razonable, respecto a lo que cabe esperar en las próximas semanas", agregó.

El país se mantiene fuerte, sostiene Ebrard

El exsecretario de Relaciones Exteriores explicó que el gobierno mexicano ha tomado una serie de medidas, entre las que destacan la propuesta de fracciones arancelarias que serán materia de discusión, deliberación y, en su caso, aprobación o modificación de la Cámara de Diputados, y la cual incluye siderúrgicos, es decir, acero y aluminio.

Sobre el futuro del T-MEC, el funcionario federal insistió en que "estamos en una consulta previa a la revisión del tratado, concertada con USTR, con el representante de Estados Unidos para el comercio, y con las autoridades de Canadá, incluso con el primer ministro".

Aseguró que durante el proceso de consulta, se advierten algunos cambios; "pero no espero que sean sustanciales". Al ser cuestionado sobre la visión internacional de México como país para invertir, sostuvo que el país se mantiene fuerte, y muestra de ello es que ya se registra la mayor inversión extranjera directa.