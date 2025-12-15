Buen Fin 2025 dinamiza las ventas

Alrededor de 46 cadenas de tiendas especializadas en deportes, ropa, farmacia, electrónica, ópticas, pinturas, productos para la construcción, entre otras, lograron un crecimiento de sus ventas en noviembre, mayor a lo visto en autoservicios y departamentales.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó que de los 219 mil millones de pesos que se vendieron en El Buen Fin 2025, 50 mil 200 millones de pesos fueron productos comercializados a través de los socios de este organismo.

Expuso que, del total vendido por socios de la ANTAD, 7 mil millones se generaron vía comercio electrónico.

¿Cómo se comportaron las ventas en El Buen Fin 2025?

Las ventas del 2025 "fueron superiores en 5.8 mil millones de pesos; sin embargo, es importante considerar que en 2025 el programa contó con un día adicional de ventas", ya que inició el jueves 13 de noviembre y concluyó hasta el lunes 17 de noviembre.

"De los cinco días que duró El Buen Fin 2025, el lunes 17 fue el de mayor venta, al concentrar el 26.1% del total", es decir, uno de cada cuatro pesos vendidos se comercializaron el último día del evento.

El día con menores ventas fue el jueves 13 de noviembre, fecha en que se vendió el 14.3% del total.

Detalles sobre el crecimiento de las ventas en noviembre

La ANTAD dijo que en noviembre se incrementaron en 4.2% las ventas en términos nominales a tiendas iguales, es decir, considerando solamente las unidades que tienen más de un año de operación.

En tanto que, el crecimiento de las ventas a Tiendas Totales, que incorporan todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, fue de 6.5% respecto al mismo mes de 2024.

Las mayores ventas se registraron en las tiendas especializadas, en segundo lugar, en las departamentales y en tercer lugar, en las de autoservicio.

Impacto del comercio electrónico en las ventas de noviembre

Las ventas del mes de noviembre ascendieron a 168 mil millones de pesos y las acumuladas al onceavo mes de 2025 a mil 482.8 miles de millones de pesos.