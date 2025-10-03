México avanza en la implementación de normas de Basilea III

CIUDAD DE MÉXICO.- México se encuentra entre las jurisdicciones miembros del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que lograron avances significativos en la implementación de las reformas de Basilea III durante el último año, según la última actualización de progreso que dio a conocer este viernes el organismo internacional que establece las normas para la regulación prudencial de las instituciones de crédito.

En los últimos 12 meses, las normas finales de Basilea III entraron en vigor en más del 40% de las 27 jurisdicciones miembros.

Destaca que nuestro país hizo la adopción anticipada del marco de riesgo crediticio Base III relacionado con el enfoque estandarizado revisado para préstamos corporativos a Pymes y exposiciones minoristas.

Lo anterior, con base a la regulación publicada el 20 de julio de 2021 y vigente desde septiembre de 2021.

El reporte del comité con sede en Basilea Suiza, indica que se ha aplicado el reglamento final vigente implementado por los bancos para mejorar el capital y la norma sobre el enfoque estandarizado revisado para el riesgo crediticio.

¿Qué es Basilea III?

Basilea III es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente y desarrolladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en respuesta a la crisis financiera de 2007-2009.

Son requisitos mínimos aplicables a los bancos con actividad internacional, y buscan fortalecer la regulación, la supervisión y la gestión de riesgos.

El Comité de Basilea encontró que las normas revisadas de riesgo crediticio y riesgo operacional, así como el límite mínimo de producción, ya están en vigor en aproximadamente el 80% de las jurisdicciones miembros.

Pero, dijo que seguirá supervisando y evaluando de cerca la implementación completa y consistente de las normas de Basilea III.

Evaluó los elementos finales de Basilea III publicados por el Comité en diciembre de 2017 y los requisitos mínimos de capital por riesgo de mercado finalizados en enero de 2019.

La fecha de implementación de estas reformas fue el 1 de enero de 2023, según lo anunciado por los Gobernadores y jefes de Supervisión, el órgano de supervisión del Comité de Basilea, en marzo de 2020.