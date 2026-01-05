SAT define a quién auditará en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la política que regirá en la aplicación de las auditorías durante el presente ejercicio fiscal 2026.

Lo anterior, aseguró, con el fin de establecer condiciones equitativas para las inversiones, brindar certeza jurídica y optimizar los recursos del sistema tributario mexicano.

Con ello, afirmó, se podrán aplicar menos auditorías, pero generarán una mayor recaudación, lo que garantizará un trato equitativo en el cobro de las contribuciones.

¿Cómo afectará la nueva política de auditorías a los contribuyentes?

Adelantó que para lograrlo dará a conocer próximamente el Plan Maestro 2026, que es su programa anual de fiscalización.

Según el organismo, se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.

También indicó que los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.

Detalles sobre la recaudación y auditorías del SAT

Señaló que en caso de incumplimiento en el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.

En los procesos de auditoría, se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.

Los que estarán en la mira del SAT serán principalmente aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:

· Celebren operaciones con factureras o nomineras

· Presenten pérdidas fiscales recurrentes

· Simulen o abusen de deducciones

· Obtengan ingresos que no son declarados

· Abusen de estímulos fiscales

· Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden

· Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias

· No paguen retenciones por sus empleados

· Realicen operaciones con paraísos fiscales

· Soliciten devoluciones improcedentes

· Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Canales para presentar quejas y denuncias ante el SAT

Al mismo tiempo recordó que existen diversos canales para que los contribuyentes puedan presentar sus quejas y denuncias.

Existe el correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx. O bien la línea de teléfono Marca SAT: 55 6272 2222 o 55 6272 2728 opción 8.

De igual manera se pueden hacer en el portal del SAT, en el apartado Denuncias SAT en https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/quejas-odenuncias.