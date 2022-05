Pymes, en desventaja con plan antiinflacionario

Cd. de México.- El Paquete Contra la Inflación y la Carestía, presentado por el Gobierno federal, plantea acciones aisladas de la mano de grandes compañías, como el compromiso de Bimbo de no incrementar el precio del pan blanco en los próximos seis meses.

El plan consiste en homologar el precio de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional para los siguientes seis meses, mediante la estabilización de precios de referencia de gasolinas, diesel, gas LP y electricidad, entre otras medidas como compromisos de grandes empresas para mantener precios de ciertos productos sin cambios durante el periodo mencionado.

"Imagínate, si fijamos con Bimbo el precio del pan de caja, pues Bimbo tiene 80 productos más donde puede compensar la pérdida de utilidad por mantener fijo el precio del pan blanco, aunque se incrementen sus costos, pero ¿qué pasa con el panadero que el 80 por ciento de sus ingresos dependen del pan blanco?

"El plan del Gobierno no está pensado en la realidad, donde el 99 por ciento de las empresas son mipymes", sostuvo.

Además, que Telmex se sume anunciando que no subirá los precios de sus servicios de telefonía e internet en los próximos seis meses también tiene un impacto en el mercado a nivel de competencia, consideró García.

"Este tipo de acuerdo parece un deterioro a las condiciones de competencia, porque imagínate que estás con Izzi e Izzi no se ha comprometido a mantener los precios, Telmex o Telcel pueden sacar un anuncio diciendo que mantendrán sus precios y pedir que te cambies con ellos", advirtió.

Para Raymundo Tenorio, economista y profesor emérito del Tec de Monterrey, otro de los aspectos criticables de este paquete es que se plantea la contención de precios de productos básicos sin tomar en cuenta que hay variedades de los mismos.

"Se propone que los productores se comprometan a controlar precios de productos, como frijol, pero ¿a cuál?, negro, bayo, canario, nunca van a la tienda seguramente", criticó.

Asimismo, consideró que la eliminación de aranceles para productos como arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo y huevo no tiene ningún efecto porque ya contaban con arancel cero, debido a que el 80 por ciento proviene de Estados Unidos.

"Y el resto de importaciones que pudieran hacerse del resto del mundo de esos productos no serían competitivos por los costos de transportes y logística. No habría importadores en su sano juicio que quisieran importar productos que van a encarecerse en nuestro mercado y que no podrán competir con la oferta que internamente hay", resaltó.