Infonavit llega a 250 mil Viviendas del Bienestar por construir

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que ya tiene contratada la construcción de 250 mil viviendas en 217 conjuntos habitacionales en 30 entidades del país, como parte del Programa Vivienda para el Bienestar.

Esta cifra representa más del 20% de la meta sexenal de 1 millón 200 mil viviendas. Las entidades donde se han contratado la mayor cantidad de viviendas a construir son: Veracruz con 42 mil 260 viviendas; Tamaulipas con 34 mil 662; Yucatán con 28 mil 474; Tabasco con 26 mil 034; Sinaloa con 16 mil 151 y Quintana Roo con 13 mil 104 viviendas.

¿Cuál es el avance del programa?

Se prevé que, para finalizar el año, sean más de 300 mil viviendas las que ya se encuentren contratadas, lo que significaría un avance del 25% en la meta sexenal del Instituto. Las viviendas, de al menos 60 metros cuadrados, están destinadas para trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y cuentan con dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo, área de servicio, áreas verdes y de esparcimiento, así como todos los servicios: luz, agua y drenaje. Además, se encuentran cercanas a escuelas, hospitales, centros de trabajo y transporte público, según el Infonavit.

¿Cuánto cuestan las casas del bienestar y cómo obtener una?

Para acceder a estas viviendas, los derechohabientes del Instituto solo deben cumplir con tres requisitos: Tener al menos seis meses de antigüedad en el trabajo; ganar entre uno y dos salarios mínimos mensuales, y no tener crédito hipotecario con el Infonavit. Estas viviendas tienen un costo promedio de 600 mil pesos, muy por debajo del precio de mercado, volviéndolas accesibles para las y los trabajadores de menores ingresos. Para que puedan recibir información sobre este programa, el Instituto llama a sus derechohabientes a mantener sus datos de contacto actualizados (teléfono, correo electrónico y dirección), a través de Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).