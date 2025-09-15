Ingresa Farmacias Similares al mercado estadounidense

CIUDAD DE MÉXICO.- Farmacias Similares anunció hoy su debut oficial en Estados Unidos con la incorporación de los productos Dr. Simi en tiendas CVS Pharmacy seleccionadas.

Los productos se lanzarán primero en las farmacias CVS de Las Vegas, Nevada, antes de expandirse a California y Texas a finales de este año, con nuevas ubicaciones próximamente.

"Esto es más que un logro empresarial: se trata de llevar nuestra misión de bienestar asequible a nuevas comunidades. Nos entusiasma mucho unir fuerzas con CVS Pharmacy para hacerlo posible", afirmó Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares.

Debido a la colaboración con CVS Pharmacy, las góndolas Dr. Simi ofrecerán a los compradores una selección de suplementos, productos de venta libre (OTC), artículos de cuidado personal y cosméticos, así como productos exclusivos, incluyendo los Simipeluches de la marca.

"Nos enorgullece ofrecer una cuidada selección de productos Dr. Simi a nuestros clientes. Nos enfocamos siempre en asegurarnos de satisfacer las necesidades de las comunidades a las que servimos, incluyendo las marcas que ofrecemos en las farmacias CVS.

"Esta colaboración con Farmacias Similares es el ejemplo más reciente de cómo personalizamos nuestro surtido para nuestros clientes hispanos", afirmó Alfredo Martínez, vicepresidente Asociado de Estrategia Hispana de CVS Health.

Esta cadena de farmacias, fundada en 1997, cuenta con más de 10 mil 500 sucursales en México, Colombia y Chile.

Los clientes también pueden encontrar los productos del Dr. Simi en línea y en la tienda insignia Similandia Los Ángeles.



