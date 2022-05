Prevén mercados suba la tasa de interés al 7%

Domar el aumento de precios sin afectar la recuperación económica. Esta es la compleja ecuación que tendrá sobre la mesa este jueves la junta de gobierno del Banco de México. El banco central decidirá esta semana la política monetaria del país en medio de una inflación que sigue desbocada en niveles del 7,68% al cierre de abril, de acuerdo con el Inegi. Los analistas dan por descontada la subida de tasas de interés, como lo ha venido haciendo desde hace un puñado de reuniones. La pregunta no es si elevará la tasa, si no cuánto. Los pronósticos más aventurados señalan una subida de 75 puntos básicos, mientras que otros pronostican que el crecimiento continuará con la inercia de las subidas previas, es decir, en 50 puntos base. El problema, coinciden propios y extraños, es que una tasa de interés demasiado alta puede contribuir a la debilidad económica del país.

VERIFICAN RIESGOS

"El mercado lo que quizá está tratando de averiguar es si existe el riesgo de que suba a 75 puntos base, sobre todo porque la Fed seguirá subiendo" advierte Marco Oviedo, analista independiente. El experto detalla que el dato de la inflación dado a conocer este lunes por el Inegi da cuenta de que sí es necesario tomar medidas por parte del banco central, sin embargo, el debate recae en la magnitud de este crecimiento.

Explica escalada

- Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA en México, explica que a diferencia de otras etapas inflacionarias que ha vivido el país en el pasado, está escalada de precios, es alimentada por choques internacionales: la ofensiva rusa en Ucrania, los atascos globales en las cadenas de suministro y ello complica el control que se pueda tener para frenarla

- "Hasta que no veamos que los choques globales empiecen a ceder, el Banco de México será relativamente ineficiente en reducirla, aunque ello no quiera decir que no deba subir las tasas", menciona.