Precio de la gasolina reporta estabilidad: Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.- El procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que el precio de la gasolina regular se mantiene estable a nivel nacional, el precio promedio es de 23.58 pesos.

¿Cómo se comporta el precio de la gasolina en México?

Por otro lado, dijo que el huevo registró una disminución en su costo durante el último mes, de acuerdo con los monitoreos realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante su participación en Palacio Nacional, Escalante Ruiz detalló que el precio promedio nacional del litro de gasolina regular se ubica en 23.58 pesos, como parte de la estrategia para la estabilización del combustible.

Precisó que varias estaciones cumplen con el acuerdo de no exceder un margen de ganancia de dos pesos por litro. Entre las gasolineras con precios justos, destacó una estación de Pemex en Veracruz, que ofrece el litro en 23.02 pesos, mientras que señaló a estaciones que "se siguen volando la barda" con precios elevados, como Petro 7 en Saltillo, Coahuila, con un precio de 24.99 pesos, y una estación de la marca Conco en Pedro Escobedo, Querétaro, con un margen de ganancia cercano a los cuatro pesos por litro.

No obstante, subrayó que en la región Golfo, todas las estaciones monitoreadas cumplieron con el acuerdo al vender el litro por debajo de los 24 pesos.

Detalles sobre la disminución del costo del huevo

En cuanto al precio del huevo, el titular de Profeco informó que el paquete de 18 piezas tiene un precio promedio nacional de 55.32 pesos, y de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi, este producto registró una disminución de 4.11 por ciento de noviembre a diciembre.

Escalante Ruiz explicó que el objetivo del análisis es que las y los consumidores puedan comparar precios y decidir dónde comprar. Indicó que algunas cadenas comerciales venden el paquete por arriba de los 60 pesos, mientras que otras se encuentran por debajo del promedio nacional. Entre las opciones con precios más bajos, mencionó a H-E-B, La Comer, Soriana, Chedraui y Smart.

Acciones de Profeco para garantizar precios justos

El procurador exhortó a la población a consultar los estudios y comparativos disponibles en la página de internet de Profeco para adquirir productos a precios justos, tanto en el caso del huevo como de los combustibles, y así cuidar la economía familiar.