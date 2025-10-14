Tensiones comerciales entre China y EE.UU. impactan mercados financieros

El tipo de cambio mostró volatilidad alcista en la sesión overnight. Hoy, el peso es afectado por el escalamiento de las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, luego de que China anunció sanciones a algunas transacciones marítimas de Estados Unidos, comentaron los especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.57 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.58% o 11 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En tanto, el índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.18%. El euro baja 0.17% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.61%.