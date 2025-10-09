Precio del dólar se aprecia frente al peso mexicano en mercados internacionales

El tipo de cambio mostró volatilidad bajista en la sesión overnight y ahora el peso avanza después de evaluar el reporte de inflación local.

Lo anterior, mientras que el debilitamiento de algunas divisas de economías desarrolladas apoya el atractivo de las monedas de ciertas economías emergentes, explicaron analistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.32 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.11% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.12%. El euro baja 0.15% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.17%.va Federal de Nueva York, John Williams, sobre posibles recortes de tasas.