Peso cede terreno ante el dólar en sesión overnight

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso cede terreno frente al dólar, mientras los inversionistas esperan la reunión de política monetaria de Banxico este jueves.

Respecto a la reunión de hoy, se anticipa un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia, así como mayor claridad sobre las próximas decisiones que tomará la Junta de Gobierno.

Precio del dólar este jueves

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.47 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.27% o 5 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.39%. El euro baja 0.4% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.52%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 1.5%, perdiendo el apetito de los inversionistas.