El precio del dólar hoy 7 de noviembre es de 18.56 pesos

El tipo de cambio mostró volatilidad bajista en la sesión overnight. Hoy, el peso mexicano es favorecido por la debilidad del dólar estadounidense.

También se ve favorecido luego de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) el jueves, donde se moderó la expectativa de una postura menos acomodaticia.

Este viernes la divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.56 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.11% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

¿Cuál es la situación del dólar en el mercado internacional?

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.04%. El euro sube 0.1% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.13%.