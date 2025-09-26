Precio del dólar retrocede en los mercados financieros

El peso busca recuperar terreno después de evaluar el buen reporte de la balanza comercial de agosto, mientras que el dólar retrocede tras conocer los datos clave de inflación en Estados Unidos, comentaron especialistas de Monex. En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.41 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.41% u 8 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.17%. El euro sube 0.18% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.28%.