Tipo de cambio: el peso se aprecia frente al dólar este 6 de noviembre

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso mexicano es favorecido por el retroceso del dólar estadounidense.

El retroceso del billete verde ha permitido la recuperación de la mayoría de las divisas de economías emergentes; mientras, en México los inversores esperan la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.57 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.14% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

¿Cuál es la situación del índice dólar?

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.3%. El euro sube 0.32% frente al billete verde, mientras la libra gana 0.37%.