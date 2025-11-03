El precio del dólar hoy 3 de noviembre en México

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.50 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.3% o 6 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso recupera terreno, a pesar del fortalecimiento del dólar ante sus principales contrapartes, mientras que los inversores esperan conocer el reporte local de remesas durante el día.

¿Cuál es la situación del índice dólar?

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.05%. El euro baja 13% frente al billete verde, mientras la libra pierde 0.07%.