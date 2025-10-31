El precio del dólar se eleva este 31 de octubre de 2025

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy viernes de Halloween, el peso cede terreno frente al dólar, a medida que el billete americano continúa al alza.

Lo anterior en un contexto donde los últimos datos económicos locales evidenciaron la desaceleración de la economía mexicana, comentaron los especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.55 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.1% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

¿Cuál es el comportamiento del índice dólar?

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.13%. El euro baja 0.08% frente al billete verde, mientras la libra pierde 0.29%.

A su vez, el bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 1.2%, recuperando el interés de los inversionistas.