El peso se deprecia ante el fortalecimiento del dólar en octubre 2025

El tipo de cambio mostró volatilidad alcista durante la sesión overnight y hoy el peso cede terreno ante el fortalecimiento de la divisa estadounidense.

Mientras, los inversores centran su atención en el acuerdo comercial entre Corea y Estados Unidos, así como en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.45 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.1% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.17%. El euro baja 0.18% frente al billete verde, mientras la libra pierde 0.54%.