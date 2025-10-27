El peso mexicano se fortalece frente al dólar este 27 de octubre

Durante la mañana del 27 de octubre, el peso mexicano inició la semana con ganancias frente al dólar, dando un costo de 18.39 pesos, de acuerdo con la medición de la plataforma Bloomberg.

Lo que representa un alza del 0,29% con respecto al cierre del viernes. De acuerdo con el índice del dólar, cae el 0,12%, lo que representa que al menos 15 de las 16 divisas seguidas por Bloomberg subieron frente al dólar, en este ranking el peso ocupa el sexto lugar con una ganancia del 0,27%.

¿Cuál es la cotización del dólar en los bancos?

De acuerdo con la información de Bloomberg, el dólar se cotiza sin grandes cambios significativos en las primeras horas del lunes, manejando un precio similar en los portales bancarios:

- Banamex: MXN$18,91 por dólar

- BBVA México: MXN$18,92 por dólar

- Banorte: MXN$18,80 por dólar

- Banco Azteca: MXN$19,30 por dólar.