Peso se aprecia tras datos de inflación en México

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista, pero ahora el peso se estabiliza tras evaluar los datos del comportamiento de los precios locales, mientras los inversores continúan a la espera de conocer el reporte de inflación estadounidense mañana, comentaron especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.41 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.14% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

¿Cuál es el contexto de la inflación en México?

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.1%. El euro baja 0.07% frente al billete verde, mientras la libra pierde 0.08%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 0.83%, recuperando el apetito de los inversionistas.