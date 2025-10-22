Mercados accionarios presentan movimientos mixtos en Wall Street

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista y hoy el peso es favorecido por el sólido repunte del Indicador Oportuno de Actividad Económica en agosto, que mitigó las preocupaciones de un menor dinamismo de la economía en el tercer trimestre de 2025.

Mientras que el dólar es impulsado por factores externos, comentaron los analistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.41 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.15% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Reacción de los involucrados

Por su parte, el oro profundiza su caída de la jornada anterior, acercándose a los 4 mil dólares por onza, tras su peor caída intradía en más de una década, mientras que la plata también extiende sus pérdidas.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.1%.

El euro baja 0.13% frente al billete verde, mientras la libra pierde 0.31%. El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, retrocede 0.7%, perdiendo el apetito de los inversionistas.