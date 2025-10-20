Dólar se fortalece en inicio de semana financiera

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.37 pesos por dólar, sin cambios relevantes respecto a la jornada del viernes, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista

Hoy, el peso es afectado por la recuperación parcial del dólar, después de extender el retroceso semanal ante las tensiones arancelarias, mientras los inversores esperan conocer datos económicos clave en México y el reporte de inflación estadounidense al final de la semana, comentaron los especialistas de Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.13%. El euro baja 0.01% frente al billete verde, mientas la libra pierde también 0.01%.