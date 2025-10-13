Apertura de semana con dólar a 18.49 pesos

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.49 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.57% o 11 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso permanece afectado por el fortalecimiento de la divisa americana, debido al escalamiento de las amenazas arancelarias entre las dos economías más grandes del mundo, así como por un entorno de menor apetito por las divisas emergentes en estrategias de carry trade, comentaron los analistas de Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.29%. El euro baja 0.46% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.2%.