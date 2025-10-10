Peso pierde terreno frente al dólar en octubre

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso pierde terreno pese al debilitamiento del dólar, además de considerar que el Congreso de México aplazó la aplicación de tarifas a varias importaciones provenientes de Asia, con la intención de revisar posibles ajustes a dichas medidas, explicaron especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.40 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.05% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.1%. El euro sube 0.06% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.18%.