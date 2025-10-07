Impacto en el peso por fortalecimiento del billete estadounidense

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Este martes, el peso es afectado por el fortalecimiento del billete estadounidense.

Lo anterior, a medida que persiste la incertidumbre sobre el cierre de gobierno en Estados Unidos, después de que ayer se rechazó una propuesta de gasto por quinta ocasión en el Senado, comentaron especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.36 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.09% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.33%. El euro baja 0.39% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.48%.