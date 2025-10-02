Tipo de cambio muestra volatilidad bajista en sesión overnight

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso opera en un rango estrecho a pesar del debilitamiento del billete estadounidense.

Lo anterior, considerando una modesta agenda económica en Estados Unidos, debido al cierre del gobierno o "shutdown", comentaron especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.43 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.31% o 6 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.02%. El euro sube 0.07% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.04%.